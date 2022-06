CMA CGM Air Cargo a reçu ses deux Boeing 777F et en commande deux autres

CMA CGM Air Cargo annonce qu'elle a reçu les deux Boeing 777F qu'elle avait commandés. Le premier avait été livré le 31 mai, la veille de l'obtention de son certificat de transporteur aérien français.



Elle a également passé une nouvelle commande auprès de l'avionneur américain pour deux appareils supplémentaires, qui lui seront livrés d'ici 2024. Elle compte disposer ainsi de douze appareils cargo en 2026.



Les appareils lui permettront de développer sa flotte, notamment en allongeant son rayon d'action, et d'augmenter sa flexibilité sur son réseau en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.



CMA CGM Air Cargo exploite également quatre Airbus A330-200F et est cliente de quatre A350F.



(Image © CMA CGM Air Cargo)