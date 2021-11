Brussels Airlines renforce de nouveau sa flotte long-courrier avec un Airbus A330

L'année 2020 avait été dure pour la flotte long-courrier de Brussels Airlines et la mise en oeuvre du plan de redressement (Reboot Plus) avait vu le départ de deux des dix appareils de la compagnie. Désormais, la tendance s'inverse. Brussels Airlines constate des opportunités de développement vers l'Afrique et va intégrer un Airbus A330 supplémentaire.



L'appareil, le neuvième de la flotte intercontinentale donc, devrait être opérationnel à partir de juin 2022. Il permettra à Brussels Airlines de rouvrir deux destinations (Conakry et Ouagadougou) et de renforcer ses fréquences sur quatre autres.



« Nous avons toujours dit que nous irions chercher la croissance dès que les conditions du marché le permettraient. Comme nous constatons une forte demande sur le marché ouest-africain, nous voulons saisir l'occasion de nous développer et d'investir dans l'expansion de notre réseau africain. L'attribution de cet avion à Brussels Airlines est un signe clair de la confiance de Lufthansa envers Brussels Airlines », indique Peter Gerber, son CEO.



L'introduction de cet appareil permettra d'ouvrir cinquante nouveaux postes de PNC dans les prochains mois, qui seront proposés en priorité aux anciens membres dont le contrat n'avait pas pu être renouvelé en raison de la crise.



(Photo © Brussels Airlines)