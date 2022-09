Baptême du feu pour le missile Meteor de MBDA sur le Gripen NG

Saab annonce avoir réalisé un premier tir du missile air-air à longue portée Meteor de MBDA sur son Gripen NG. Le tir d'essai a été réalisé avec succès par l'un des Gripen E du constructeur suédois à une altitude de 16500 pieds au-dessus de la zone d'essai de Vidsel dans le nord de la Suède.



L'annonce du tir a été officialisée le 30 août, mais il aurait en fait été réalisé fin mai ou début juin.



Le Gripen NG pourra emporter jusqu'à sept missiles Meteor, soit trois de plus que pour le Gripen C/D.



La nouvelle génération de Gripen a été commandée par le Brésil (36 avions fermes, une trentaine de plus envisagée, cinq livrés) et par la Suède (60 avions commandés, 2 livrès).



Pour rappel, le missile Meteor est entré en service pour la première fois sur les Gripen de l'armée de l'air suédoise en 2016. Le premier tir d'essais avait d'ailleurs été réalisé au-dessus de la zone d'essai de Vidsel en 2005. Le missile BVRAAM de MBDA équipe également le Rafale et l'Eurofighter.



La Suède est un important partenaire du programme Meteor, aux côtés du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie.



(Photo © Saab)