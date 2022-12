Avion à hydrogène : Airbus testera aussi un moteur à pile à combustible sur le démonstrateur A380 ZEROe

L'Airbus A380 d'essai MSN1 va être particulièrement occupé dans les prochaines années. Airbus a profité de l'Airbus Summit pour faire un point sur l'ensemble des innovations technologiques qui pourront conduire à l'introduction d'un avion zéro émission à horizon 2035.



Parmi celles-ci, le lancement d'un démonstrateur de système de propulsion à pile à combustible de la classe du mégawatt ressemblant extérieurement à un turbopropulseur.



Entrant dans l'initiative ZEROe, ce moteur pourra être testé en vol à horizon 2026 à bord d'un A380. L'avionneur européen avait en effet annoncé en février dernier vouloir modifier son tout premier Superjumbo pour tester différentes technologies devant conduire à un avion à propulsion à hydrogène, en commençant par l'intégration de quatre réservoirs spécialisés à l'arrière du fuselage, suivi d'une campagne d'essais ayant pour but de faire fonctionner un réacteur CFM International à l'hydrogène en vol, en partenariat avec General Electric, Safran et Air Liquide. Ces essais sont quant à eux programmés pour la fin 2026.



Airbus avait dévoilé un concept d'avion régional de 100 places à ailes hautes comprenant six petits moteurs (pods) avec des hélices à huit pales fin 2020, une plateforme qui pourrait être compatible avec un système de propulsion utilisant une pile à combustible.



Alimentée par de hydrogène stocké par cryogénisation, cette pile à combustible fournira ensuite de la puissance électrique par réaction électrochimique, alimentant un moteur électrique qui viendra entrainer le boîtier d'accessoires, comme pour un turboprop.



(Photo © Airbus)