ASI Group va participer à la rénovation des Fennec de l'armée de l'Air

ASI Group, en co-traitance avec Héli-Union, filiale de Sabena technics, a remporté un appel d'offres portant sur la rénovation de la flotte d'hélicoptères AS555 Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). Ce chantier de rénovation comprend l'intégration d'une caméra optronique et d'un système de transmission de données.



ASI, spécialiste de l'intégration de systèmes de mission, réalisera les designs, les certifications civiles, la fabrication et la fourniture des kits d'installation et assistera Héli-Union pour les démarches de la certification militaire. Héli-Union sera pour sa part en charge de l'intégration des systèmes sur les Fennec de l'armée de l'Air et de l'Espace.



Les Fennec de l'AAE réalisent des missions de surveillance et d'interception, par exemple contre des menaces aériennes pouvant viser des sites sensibles. Les nouveaux équipements permettront notamment de renforcer les capacités de protection d'événements comme la prochaine Coupe du monde de Rugby ou les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



Pour rappel, Sabena technics s'est emparé de l'opérateur Héli-Union l'année dernière, devenant de fait l'acteur français de référence sur le marché de la maintenance des hélicoptères, en particulier pour le maintien en condition opérationnelle (MCO) des hélicoptères militaires en France.



(Photo © Armée de l'Air et de l'Espace)