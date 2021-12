ANA réaménage ses Boeing 787-9 du réseau domestique

ANA a décidé de réaménager les Boeing 787-9 officiant sur son réseau domestique en augmentant leur classe Premium et en installant des écrans sur les sièges. Le premier appareil ainsi équipé entrera en service le 9 décembre sur la liaison Tokyo - Naha.



Avec la nouvelle configuration, les appareils pourront transporter 375 passagers, 28 en Premium et 347 en classe économique - l'aménagement actuel permet d'accueillir 395 passagers, 18 en Premium et 377 en Economy.



Dans les deux classes, ANA a choisi de recourir aux mêmes sièges que sur 777-200. Les fauteuils de Premium sont ainsi produits par Safran Seats US. Ils offrent une largeur de 22 pouces (56 cm), sont équipés d'un séparateur, pour plus d'intimité, et d'un écran de 15.6 pouces, en plus de divers rangements, d'une large tablette et de prises.



Ergonomiques, ceux de classe économique ont été conçus avec Toyota Boshoku. Ils disposent d'un écran de 13.3 pouces, de prises et de nouveaux porte-gobelets.



ANA précise que 61 appareils équipés d'écrans individuels voleront sur le réseau intérieur à la fin de l'année fiscale 2021 (mars 2022), 34 configurés spécifiquement pour l'activité domestique (22 A321neo, quatre 777-200, six 787-8 et deux 787-9) et 27 qui devraient opérer sur le réseau international en conditions normales d'exploitation mais sont temporairement affectés au réseau intérieur (onze A320neo et seize 787-8).



(Photo © ANA)