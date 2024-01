Boeing continue de remplir le carnet de commandes de son 737 MAX. L'avionneur a enregistré une commande ferme de la part d'Akasa Air pour 150 appareils. Ils seront répartis entre 737-8-200 et 737-10 - qui fait ainsi son entrée dans la liste des engagements de la compagnie indienne.



Les appareils figuraient au carnet de commandes de Boeing depuis le mois de décembre mais leur cliente n'avait pas été identifiée.



Celle-ci prévoit de les utiliser pour développer son réseau intérieur et son futur réseau international dans le sud de l'Asie, sur lequel elle prépare le lancement de ses premières routes dans les prochains mois. Le calendrier de livraison a été construit de façon à assurer un rythme d'intégration constant jusqu'en 2032.



Akasa Air se félicite de devenir la première compagnie indienne à annoncer une commande de cette envergure lors d'un salon indien (Wings India) et à atteindre un carnet de commandes de plus de 200 appareils au bout de 17 mois d'opérations. Celui-ci atteint en effet 226 appareils (sa commande initiale portait sur 72 Boeing 737 MAX, puis a été agrandie de quatre appareils en juin dernier). Vingt-deux sont actuellement en service.



(Photo © Boeing)