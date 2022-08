Airbus Helicopters livre son premier ACH160 au Brésil

Airbus Helicopters a remis son tout premier ACH160 à un client basé au Brésil, juste avant l'ouverture du salon LABACE qui se tient sur la plateforme aéroportuaire de Congonhas de São Paulo jusqu'au 11 août.



L'ACH160 est la version Corporate du nouvel hélicoptère H160, qui est entré en service en décembre dernier au Japon sous les couleurs d'All Nippon Helicopter.



Le H160 est le successeur direct de la famille Dauphin. Propulsé par les turbines Arrano 1A de Safran Helicopter Engines, il affiche une réduction de consommation en carburant de l'ordre de 15%. Le nouvel hélicoptère biturbine multirôle de moyen tonnage d'Airbus Helicopters dispose également d'un Fenestron incliné pour pouvoir emporter une charge utile plus importante ainsi que de nouvelles pales Blue Edge pour réduire le bruit de son rotor principal.



« Nous sommes fiers que le premier ACH160 au monde ait été livré ici au Brésil, et nous sommes impatients de voir sa silhouette distinctive et élégante voler dans le ciel de São Paulo », a déclaré Jean-Luc Alfonsi, le directeur général d'Hélibras (Helicópteros do Brasil S.A.), la filiale brésilienne de l'hélicoptériste européen.



À noter que cet ACH160 avait été acheminé au Brésil grâce à un A300-600ST Beluga d'Airbus. L'appareil s'était posé le 25 juillet sur l'aéroport international de Viracopos (Campinas).



(Photo © Airbus Helicopters)