airBaltic lance la construction d'un hub cargo

airBaltic annonce le début de la construction de son nouveau centre de traitement de fret, le Baltic Cargo Hub. D'une superficie de 6 895 m², il abritera environ 5 000 m² d'installations de manutention du fret et environ 2 000 m² d'espaces de bureaux. La construction doit durer un an.



Martin Gauss, le PDG de la compagnie, explique que le centre cargo actuel va être détruit pour laisser passer une voie ferrée. Le nouveau centre aura toutefois plusieurs avantages : disposant d'un accès direct aux pistes de l'aéroport de Riga, il facilitera les processus d'import/export et de transit.



Ultramoderne et équipé d'un système de manutention semi-automatique de pointe, il est appelé à devenir le plus grand centre de manutention de fret aérien des pays baltes. Il pourra traiter jusqu'à 45 000 tonnes de fret par an. Il offrira des capacités complètes de traitement des cargaisons spéciales : salles à température contrôlée pour les produits pharmaceutiques et les denrées périssables, locaux pour les marchandises dangereuses, les animaux vivants et les cargaisons de valeur.



En 2023, airBaltic a livré plus de 9 400 tonnes de fret et de courrier.



