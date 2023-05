Air Greenland acquiert un Dash 8-200 supplémentaire

Air Greenland, la compagnie aérienne nationale du Groenland, a pris livraison d'un nouveau Dash 8-Q202.



L'appareil (MSN 497) appartenait au loueur Avmax et a été revendu à Air Greenland. Il s'agit d'ailleurs du cinquième Dash 8-200 cédé par Avmax à Air Greenland. Il opérera sur le réseau intérieur de la compagnie.



Le loueur américain précise que cet appareil à été modifié sur son site MRO de Calgary (Canada) pour le mettre en conformité avec les réglementations de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Il y a également reçu sa nouvelle livrée.



Air Greenland aligne désormais 8 Dash-8-200, ainsi qu'un Airbus A330-800, un appareil léger à voilure fixe Beech King Air et une vingtaine d'hélicoptères (H225, AS350 et Bell 212).



(Photo © Avmax)