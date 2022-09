Air France relance sa filière cadets

La filière cadets connaît des hauts et des bas au gré des crises et elle se trouve de nouveau en pente ascendante aujourd'hui. Air France a en effet annoncé la réouverture de son programme de formation et recrutement de jeunes pilotes - il avait été fermé au début de la crise sanitaire.



Les candidats, pour lesquels une expérience de pilotage n'est pas requise, pourront postuler en ligne sur le site corporate de la compagnie aérienne à partir du 15 octobre et jusqu'au 20 novembre. Ceux qui seront sélectionnés pourront suivre une formation complète au pilotage entièrement prise en charge par Air France.



Ils intégreront ainsi une école de formation où ils suivront un cursus de 24 mois, au terme duquel, s'ils réussissent toutes leurs évaluations, ils seront intégrés au sein d'Air France ou de Transavia France comme officier pilote de ligne.



En parallèle, Air France est à la recherche de pilotes professionnels, qui lui permettront d'accompagner la reprise du trafic. Trois cents pilotes ont déjà rejoint la compagnie depuis le début de l'année et une centaine d'embauches est encore planifiée d'ici la fin de l'année.



(Avec sa filière cadets, Air France espère encourager la diversité, notamment augmenter la féminisation des métiers techniques. La promotion 2019 avait compté 13% de cadettes pour une proportion de 9% de femme pilotes en poste. Photo © Air France)