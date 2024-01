Air France-KLM et CMA CGM abandonnent leur projet de coopération initial

Air France-KLM et CMA CGM ont annoncé qu'ils allaient revoir leurs accords de collaboration dans le secteur cargo. « Un environnement réglementaire contraint sur certains marchés importants n'a pas permis à la coopération de fonctionner de manière optimale », expliquent les deux groupes dans un communiqué commun.



Cette coopération commerciale avait été conclue en mai 2022 et était devenue effective en avril 2023. D'une durée initiale de dix ans, elle prévoyait la mise en commun des réseaux, des capacités (douze appareils tout-cargo et les soutes des avions passagers d'Air France-KLM sur les marchés du périmètre défini) et des services.



Les accords existants arriveront finalement à terme le 31 mars prochain. Mais tout n'est pas abandonné et les deux groupes annoncent déjà qu'ils sont de nouveau en discussion pour définir les termes et conditions d'une nouvelle relation commerciale. En revanche, ils opéreront de manière indépendante.



Les conséquences administratives et financières seront que CMA CGM quittera le conseil d'administration d'Air France-KLM à l'expiration de l'accord initial, c'est-à-dire le 31 mars 2024. Le groupe logistique français reste toutefois un actionnaire de référence d'Air France-KLM. La clause de lock up des actions que CMA CGM détient dans Air France-KLM expirera quant à elle le 28 février - le groupe s'était engagé à ne pas en céder avant le 15 juin 2025, 50 % des actions étant couvertes par une période de conservation additionnelle expirant le 15 juin 2028.