Accord majeur entre Singapour et l'Indonésie dans le domaine du contrôle aérien

L'espace aérien de Singapour va bientôt être beaucoup plus facile à gérer, notamment durant les pics de trafic.



Singapour et l'Indonésie viennent en effet de trouver un accord au niveau de deux régions d'information de vol (FIR). L'Indonésie va déléguer à Singapour la fourniture de services de navigation aérienne dans des parties de l'espace aérien situé à l'intérieur de la FIR de Jakarta. La frontière entre la FIR de Jakarta et la FIR de Singapour sera réalignée.



Cet accord tient compte des règles et règlements de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et lui sera soumis pour approbation. Il s'appliquera sur une durée de 25 ans et pourra être prolongé par consentement mutuel.



L'annonce de cette simplification dans le domaine du contrôle aérien intervient alors que le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong a rencontré le président de la République d'Indonésie Lee Hsien Loong sur l'île de Bintan le 25 janvier.



