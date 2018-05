SAS maintient ses prévisions en dépit d'une baisse de sa rentabilité au second trimestre

La compagnie aérienne scandinave SAS a annoncé mercredi une baisse de sa rentabilité et de son bénéfice net au second trimestre, plombés par des effets de change négatifs et les prix des carburants, mais maintient ses prévisions pour l'année. A la Bourse de Stockholm, l'action perdait 2,1% peu après 07H30 GMT, dans un marché orienté à la hausse (0,14%). A l'issue de la période février-avril de son exercice décalé, le transporteur a enregistré une marge opérationnelle (EBIT) en baisse de 2,8 points, à 3,9% et une perte opérationnelle accrue de 12%, à 358 millions de couronnes (34 millions d'euros). Toutefois, le chiffre d'affaires a progressé de 0,7% à 9,9 milliards de couronnes. SAS a transporté plus de passagers, mais son taux de remplissage a reculé de 0,3 point à 71%. "Les résultats trimestriels sont conformes à nos attentes", a jugé le PDG de la compagnie Rickard Gustafson, cité dans un communiqué. SAS, qui appartient à 50% aux États suédois, danois et norvégien, a maintenu ses prévisions pour l'exercice 2017-2018, à savoir un bénéfice avant impôts de 1,5 à 2 milliards de couronnes. En avril, la compagnie a annoncé avoir commandé 50 Airbus A320neo supplémentaires en vue d'harmoniser sa flotte court et moyen-courrier qui ne comptera plus que ces appareils du constructeur européen à l'horizon 2023. Cette commande "jouera un rôle décisif dans le renforcement de notre compétitivité", a fait savoir M. Gustafson. Le groupe ambitionne de disposer d'une flotte court et moyen-courrier totalement homogène en 2023, plus facile et moins chère à entretenir. En 2012, elle exploitait encore six types différents d'appareils en Europe, compliquant lourdement ses opérations. SAS a également pâti ces dernières années du développement agressif de la compagnie low-cost Norwegian fondée en 2002. Le groupe a contre-attaqué en établissant une filiale irlandaise pour ses vols long-courriers.