Panasonic Avionics a célébré l’entrée en service de sa solution de divertissement en vol Astrova sur Airbus A321XLR et chez Saudia. Elle va en effet équiper les quinze A321XLR que Saudia a commandés, ainsi que la plateforme Modular Intercative et l’application cartographique Arc, et le premier vient d’entrer en service.

Par la suite, la solution Astrova sera également installée en rétrofit sur 46 autres appareils de la flotte : quinze A321, douze A330 et dix-neuf Boeing 777.

Panasonic rappelle que la solution s’appuie sur l’installation d’écrans 4K OLED HDR10+, un système audio immersif et des fonctionnalités intuitives pour les passagers. Chaque siège dispose par ailleurs d’une alimentation USB-C et d’un éclairage LED programmable. Les passagers pourront aussi profiter de l’application de carte mobile 3D Arc, qui combine visuels spectaculaires, données dynamiques en temps réel et narration immersive pour renforcer l’expérience intervative.

D’un autre côté, la plateforme MI fournit à la compagnie une suite d’outils personnalisables, qui permettent de renforcer l’image de marque, de déployer des mises à jour saisonnières, des campagnes promotionnelles, des expériences de fidélisation et du contenu sur mesure via l’interface du dossier de siège. Arc est également personnalisable avec le contenu de la marque.