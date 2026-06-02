La compagnie low-cost mexicaine Viva, anciennement Viva Aerobus, a sélectionné la connectivité multi-orbite proposée par l’opérateur satellitaire luxembourgeois SES pour sa flotte de monocouloirs Airbus. Le contrat couvre un total de 100 appareils (60 A320/A320neo et 40 A321/A321neo) qui seront progressivement équipés au cours des prochaines années.

Le service est cependant déjà lancé et activé par la compagnie mexicaine avec une première tranche d’appareils déjà équipés (voir l’A320 en photo). Les monocouloirs disposent notamment d’une antenne à réseau phasé de type ESA (electronically steered array) à faible traînée (moins de 7 cm d’épaisseur).

Cette connectivité repose sur l’architecture multi-orbite de SES, combinant satellites en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite basse (LEO) afin de proposer une connectivité en vol à haut débit sur l’ensemble du réseau de Viva, y compris sur des routes peu couvertes par les infrastructures terrestres. La compagnie vise en particulier ses liaisons intérieures au Mexique et ses liaisons internationales en Amérique.

« Les passagers de Viva bénéficieront bientôt d’une connectivité satellite multi-orbites fiable, leur offrant le même accès Internet rapide et performant qu’à domicile, où qu’ils soient et à n’importe quelle heure de vol. Les partenariats de SES avec des compagnies aériennes en pleine croissance comme Viva illustrent le rôle de pionnier joué par les transporteurs aériens sur le continent américain en matière de connectivité de pointe. SES est le moteur de cette connectivité en vol, un partenaire de confiance qui simplifie les opérations aériennes », a annoncé Mike DeMarco, président de la division Mobilité chez SES.

Plusieurs autres compagnies aériennes ont déjà choisi la connectivité multi-orbite de SES, avec déjà 600 avions connectés (par exemple les compagnies du groupe Abra). Suivront aussi Japan Airlines (certains A350-900 et 787-9) et Riyadh Air (avec NSG Skywaves pour ses futurs A321neo).