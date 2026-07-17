Les compagnies aériennes chinoises n’ont clairement pas attendu l’ouverture du prochain salon aéronautique de Farnborough. Air China et sa filiale Shenzhen Airlines ont signé des accords avec Airbus pour l’acquisition de 55 nouveaux appareils. Il s’agit de 15 nouveaux A350-900 pour Air China et de 40 nouveaux monocouloirs de la famille A320neo pour Shenzhen Airlines, des appareils qui viendront soutenir le renouvellement à long terme de ces flottes et étendre le réseau des deux compagnies.

Selon la notification boursière émise par la compagnie porte-dreapeau chinoise, la valeur catalogue de ces contrats est d’environ 12,44 milliards de dollars. Les livraisons des A350 sont prévues entre 2030 et 2032, les monocouloirs étant pour leur part attendus entre 2029 et 2032.

L’introduction des 15 nouveaux A350‑900 augmentera à elle seule la capacité d’environ 7,1%, l’ajout des 40 A320neo de Shenzhen Airlines représentant une hausse additionnelle de 4,3%.

Air China est déjà un important opérateur de la famille de gros-porteurs long-courriers de dernière génération d’Airbus avec 28 A350-900 en flotte (premier exemplaire livré en août 2018) et deux autres opérés pour Shenzhen Airlines.

Parallèlement, Hainan Airlines (HNA Aviation Group) a signé un accord avec Airbus pour l’acquisition de 40 nouveaux appareils de la famille A320neo, une commande affichant une valeur catalogue de jusqu’à 5,36 milliards de dollars. Les livraisons sont programmées entre 2028 et 2032. Le transporteur précise que ces appareils seront financés par une combinaison de ressources internes, de financements bancaires, de crédits-bails et d’autres dispositifs de financement.

Une multiplication des commandes des compagnies chinoises depuis 6 mois

Pour rappel, les compagnies aériennes ont multiplié les annonces de commandes d’Airbus depuis quelques mois, à l’instar des 25 A330neo et 101 nouveaux monocouloirs de la famille A320neo attendus par China Eastern Airlines.

Air China a déjà commandé 60 Airbus A320neo et transformé quatre options d’A350F en commande ferme cette année.

Enfin, la compagnie cantonnaise China Southern Airlines a conclu un accord avec Airbus portant sur l’acquisition de 137 monocouloirs de la famille A320neo, dont 102 appareils destinés à sa propre flotte et 35 pour sa filiale Xiamen Airlines fin avril.