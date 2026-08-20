La flotte de monocouloirs de WestJet est désormais homogène. La compagnie canadienne a annoncé avoir achevé le programme de réaménagement des Boeing 737 qui étaient encore monoclasse (économique) jusqu’alors. Ces appareils étaient issus des flottes de Swoop et Sunwing Airlines.

Le chantier a consisté en l’installation de sièges premium améliorés, d’une cabine « extended comfort » agrandie et d’une reprise du design intérieur. Ils ont été dotés d’un service Wi-Fi gratuit (proposé par Telus), de fauteuils disposant d’un appuie-tête modernisé réglable dans quatre directions, d’un support intégré pour smartphone et tablette, de nouveaux ports de charge et d’un crochet pour vêtement.

WestJet n’en a cependant pas fini avec l’amélioration de ses cabines. Elle prévoit désormais de lancer un nouveau chantier de rénovation de ses plus anciens 737-800 dès le mois de septembre, pour y intégrer les équipements améliorés et les cabines « extended comfort » agrandies, qui caractérisent maintenant les anciens 737 de Swoop et Sunwing. Il devrait durer jusqu’à la fin de l’année 2027 et concernera quatorze appareils sur le dernier trimestre 2026.

Dans le même temps, le programme d’unification de la livrée accélère et devrait être achevé à la fin de l’année. La compagnie canadienne se félicite également d’avoir achevé plus tôt que prévu la reconfiguration de ses appareils à 180 places pour les rétablir à 174 places, avec un espace pour les jambes restauré et un intérieur rafraîchi. Ce projet a été accompli mi-juin au lieu de se terminer à l’automne.