AerCap a réalisé 204 transactions au cours du troisième trimestre, poursuivant ainsi le renouvellement de son portefeuille d’avions commerciaux, de moteurs et d’hélicoptères.

Le numéro un mondial du leasing a signé 85 contrats de location (16 avions gros-porteurs, 45 monocouloirs, 13 moteurs et 11 hélicoptères), effectué 34 acquisitions et conclu 85 ventes, tout en réalisant pour environ 900 millions de dollars d’opérations de financement.

Les acquisitions incluent 8 Airbus de la famille A320neo, 20 Boeing 737 MAX, 2 Boeing 787-9 et 2 Embraer E195-E2.

Du côté des ventes, AerCap s’est séparé de 19 monocouloirs de la famille Airbus A320/A320neo, d’un A321P2F, de 3 A330, de 3 A350, de 7 Boeing 737NG et 2 737 MAX, de 9 767F, de 2 777-200ER ainsi que de 4 Embraer E190 et de 2 E195-E2.

Le géant du leasing a également vendu des appareils et des moteurs issus de portefeuilles gérés pour le compte de tiers.