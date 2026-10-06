Réduction de la flotte oblige, airBaltic va devoir ajuster ses effectifs à son nouveau business plan. La compagnie balte a annoncé le 5 octobre qu’elle envisageait de supprimer entre 500 et 700 postes dans ses trois bases (Riga, Vilnius et Tallinn), ce qui représente entre 16,5 % et 23 % de ses effectifs, aujourd’hui autour de 3 000 personnes.

Cette décision a été prise dans le cadre du plan de restructuration de la compagnie aérienne, qui s’est placée sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites le 14 septembre. Elle souligne que cette réduction des effectifs demande encore à être affinée et que des consultations sont en cours avec les organisations syndicales pour déterminer les mesures les plus adaptées. Une réduction de la charge de travail du personnel navigant est envisagée, ainsi que la mise en place de nouvelles structures organisationnelles dans le reste de l’entreprise.

Pour rappel, le plan de restructuration d’airBaltic devrait notamment voir une réduction de la flotte d’Airbus A220-300 à 36 appareils d’ici la fin de l’année, contre 54 cet été, et une augmentation de l’activité ACMI pour réduire l’exposition de l’activité à la saisonnalité.