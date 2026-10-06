GD Helicopter Finance (GDHF) a mis en place une facilité de crédit de plus de 125 millions d’euros afin de financer l’acquisition de plusieurs Airbus H175 et H160 neufs, dont les livraisons sont prévues en 2026 et 2027.

L’opération associe les banques allemandes Helaba et BayernLB, avec un soutien de Bpifrance.

Le loueur basé à Dublin a déjà mobilisé cette facilité de crédit pour acquérir un H160 en septembre.

Cette nouvelle ligne de crédit prolonge un financement supérieur à 77 millions d’euros obtenu par GDHF en 2024 pour plusieurs H160 neufs.

Elle confirme la stratégie du loueur, qui construit un portefeuille d’hélicoptères récents à vocation multi-missions (offshore pétrolier et gazier, éolien offshore, évacuations sanitaires, recherche et sauvetage, missions gouvernementales et parapubliques, ainsi que du transport corporate).

Pour rappel, GDHF avait conclu un accord avec le fonds d’investissement Ardian pour acquérir le groupe belge NHV mais le projet a finalement été abandonné après son blocage par le Comité interfédéral de filtrage belge au mois d’août. Les relations commerciales entre NHV et GDHF perdurent néanmoins.