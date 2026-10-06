Les Airbus A380 de British Airways vont à leur tour bénéficier du réaménagement de leurs cabines. La compagnie britannique a présenté le 5 octobre ces nouveaux aménagements, similaires à ceux installés sur le reste de la flotte avec des adaptations à la taille de l’appareil et des mises à jour, qui devraient entrer en service « dans les prochains mois ». Deux Super Jumbos sont actuellement en chantier (G-XLEC et G-XLEG) à Manille.

Dans leur nouvelle configuration, les A380 de British Airways feront la part belle aux fauteuils premium : leur capacité passera de 469 à 417 sièges, avec douze suites de First, 106 suites de classe affaires, 84 fauteuils de premium economy et 215 de classe économique. L’offre augmentera donc fortement en premium economy, ainsi qu’en classe affaires, principalement aux dépends de la classe économique. British Airways souligne également qu’elle proposera ainsi, sur ses A380, la plus grande classe affaires au monde – comme c’est déjà le cas aujourd’hui.

« Il s’agit d’une étape majeure pour British Airways et pour l’avenir de notre flotte A380, marquant l’une des transformations les plus importantes que nous ayons jamais entreprises sur un avion. Nous avons entièrement repensé l’expérience client, en introduisant des sièges nouveaux et modernisés dans chaque cabine, tous soigneusement étudiés pour offrir un confort accru et une expérience client rehaussée. (…) Mais cet investissement va bien au-delà d’une simple cabine. De la refonte des intérieurs à la modernisation de la restauration, en passant par les nouveaux équipements et la prestation de services, chaque détail a été soigneusement pensé en plaçant nos clients au centre de nos préoccupations (…) », annonce Sean Doyle, président-directeur général de British Airways.

Les passagers de la classe économique profiteront de sièges plus larges, d’écrans plus grands et d’une literie améliorée, notamment avec de nouveaux oreillers avec un meilleur confort et un meilleur maintien et des couvertures plus moelleuses.

En premium economy (World Traveller Plus) également, les passagers verront leur confort amélioré avec des écrans plus grands, une nouvelle literie et de nouveaux oreillers, et des panneaux d’intimité. Ils disposeront par ailleurs d’une nouvelle trousse de confort.

Une mise à jour du fauteuil de classe affaires

L’A380 bénéficiera d’une version mise à jour de la Club Suite, avec un design revisité, davantage d’espaces de rangement, une fonctionnalité améliorée et de nouveaux équipements. Autre nouveauté, les 106 fauteuils occuperont l’intégralité du pont supérieur – la classe affaires étant actuellement répartie sur les deux ponts. Elle s’étend sur quatre zones qui rendent l’atmosphère plus intime et propose des espaces de détente et des cuisines repensées, qui invitent les passagers à se déplacer librement.

La nouvelle First perd deux fauteuils par rapport à la configuration actuelle mais propose « un confort et une intimité exceptionnels », qui doivent évoquer l’ambiance d’un hôtel de luxe. Les suites du milieu disposent d’une cloison escamotable qui permet de créer un salon commun pour les passagers voyageant ensemble, mais aussi de tables escamotables pour partager le temps du repas. Chaque suite disposera également d’un minibar intégré. La trousse de confort Swaine, inspirée des valises d’époque des premiers voyageurs aériens, offrira une gamme de produits Wildsmith, tandis que la literie se composera d’un matelas de luxe, d’une couette en coton léger et d’un nouvel oreiller.