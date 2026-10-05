Le premier Airbus A350-900 de KLM a été livré et est arrivé à Amsterdam-Schiphol en provenance de Toulouse le 2 octobre.

L’appareil, immatriculé PH-ZNA et baptisé « The Night Watch » (La Ronde de nuit) en référence au célèbre tableau de Rembrandt, est le premier des 22 A350 commandés par la compagnie.

Les A350-900 viendront progressivement remplacer ses plus anciens Boeing 777-200ER ainsi que ses A330-200 et A330-300.

Le nouveau gros-porteur long-courrier de KLM est aménagé pour accueillir 331 passagers dans trois classes : 34 en classe Affaires, 26 en classe Premium Comfort et 271 en classe Économique.

Il entrera en service commercial d’ici quelques semaines, en commençant par Toronto.

La livraison de ce premier A350 entre dans le cadre du programme de renouvellement de flotte de 7 milliards d’euros lancé par la compagnie hollandaise ces dernières années, avec les Boeing 787-9/-10 pour le long-courrier, les Airbus A321neo pour les opérations européennes, les Embraer 195-E2 pour les vols régionaux opérés par KLM Cityhopper, et l’Airbus A350F pour son activité cargo (avec Martinair).

Les prochains A350 de KLM seront déployés vers Montréal, Kilimandjaro, Dar es Salaam, Nairobi et Zanzibar.