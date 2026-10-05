Un comité d’experts de la FAA a estimé que le problème logiciel identifié par Boeing sur certains 737 MAX n’affectait pas la sécurité des appareils. Il n’empêche donc pas l’agence américaine de relancer le processus de certification du 737-10.

Celui-ci avait été suspendu fin septembre, afin d’évaluer d’éventuels risques. Pour rappel, une mise à jour du système de gestion de vol a introduit un bug : dans certains cas de remises de gaz, le logiciel peut sortir du mode de navigation verticale et basculer vers un mode de contrôle du tangage plus simple. La FAA a jugé que, si cela augmente la charge de travail des pilotes, ce défaut logiciel ne leur retire pas le contrôle de l’appareil, et ne nuit donc pas à la sécurité du vol.

La certification du 737-10 est imminente et Boeing table sur de premières livraisons en 2027.