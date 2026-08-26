United Airlines a prévu une vaste phase d’expansion pour la saison été 2027 et la France va en bénéficier. La compagnie américaine a en effet annoncé l’ouverture de trois nouvelles liaisons sans escale quotidiennes, entre Marseille et New York, Toulouse et Washington, ainsi qu’entre Paris et Denver.

La liaison entre Toulouse et Washington sera proposée à partir du 27 avril et restera dans le programme de vols presque toute l’année. Celle entre Marseille et New York (Newark) sera saisonnière et lancée à partir du 5 juin 2027. United Airlines sera la seule compagnie à proposer une liaison sans escale vers les Etats-Unis au départ de ces deux villes françaises.

Leur lancement sera rendu possible par l’arrivée des Airbus A321XLR dans la flotte du transporteur américain, puisque ce sont eux qui assureront les rotations. United en a commandé une cinquantaine d’exemplaires, dont il a déjà reçu le premier au début du mois de juin (avec une livrée Born to Explore). Après des vols de formation sur son réseau intérieur à partir de septembre, il prévoit de déployer ses A321XLR sur son réseau long-courrier à partir du 1er décembre (vers Amsterdam et Dublin).

Les A321XLR de United compteront 150 sièges, dont vingt suites Polaris (avec porte de séparation), douze sièges Premium Plus, 34 sièges de classe Economy Plus et 84 sièges de classe économique.

La troisième liaison, entre Paris et Denver, sera lancée le 28 mai et maintenue presque toute l’année. Elle sera en revanche assurée en Boeing 787-9 de 257 sièges.

Avec ces nouvelles routes, United augmentera de 30 % ses capacités entre la France et les Etats-Unis au cœur de l’été 2027, en proposant jusqu’à onze vols quotidiens. Elles viendront en effet compléter son offre, qui compte déjà des lignes entre Paris (CDG) et New York (Newark), Washington, Chicago et San Francisco, ainsi que ses liaisons saisonnières entre Nice et New York et Washington.

Ces lancements s’inscrivent dans un programme d’expansion plus global, le plus important à l’international de l’histoire de la compagnie, qui verra le lancement de dix nouvelles destinations et de trois nouvelles liaisons vers des destinations déjà dans son réseau, en Europe et en Asie.