Textron Aviation a livré un premier Cessna SkyCourier à AIR Marshall Islands (AMI), marquant l’entrée en service du biturbopropulseur utilitaire dans la République des Îles Marshall. L’appareil de 19 sièges est livré en configuration passagers et dispose d’un kit de conversion permettant un aménagement en version tout cargo selon les besoins du transporteur.

Compagnie publique basée à Majuro, AIR Marshall Islands avait commandé deux Cessna SkyCourier en novembre 2024 afin de soutenir l’extension de ses services inter‑îles sur un territoire composé de dizaines d’atolls dispersés dans le Pacifique. Le premier appareil doit être utilisé pour des vols passagers et des missions de fret, incluant le transport de denrées, de courrier et de fournitures médicales vers des communautés isolées.

Motorisé par deux PT6A-65SC de Pratt & Whitney Canada de 1 100 chevaux sur arbre chacun, le Cessna SkyCourier peut aussi embarquer trois conteneurs LD3 dans sa version dédiée au fret, avec une charge maximale de 2700 kg. Cette capacité d’emport est inégalée pour des appareils de cette taille.

Détenue par le gouvernement de la République des Îles Marshall (RMI), en Micronésie, la compagnie AIR Marshall Islands opèrait jusqu’à présent avec deux DHC-8-100 et un Do 228.