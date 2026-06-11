Uganda Airlines a signé un accord avec Boeing pour l’acquisition de 10 appareils, pour un montant d’environ 985 millions de dollars.

L’accord, conclu le 10 juin en présence du président Yoweri Museveni, s’inscrit dans la stratégie de développement de la compagnie nationale selon les autorités ougandaises, conformément au plan Vision 2040 du pays.

L’engagement couvre ainsi 8 appareils de transport de passagers et deux avions cargos convertis. Les versions précises n’ont pas été officiellement détaillées à ce stade, mais il devrait s’agir de gros-porteurs 787-9 et de monocouloirs 737 MAX 8.

Les deux appareils tout-cargo consisteront en un 767-300BCF et un 737-800BCF.

« L’expansion de la flotte, qui comprend des avions de ligne et des avions cargos, renforcera le commerce, le tourisme et l’investissement, tout en positionnant l’Ouganda comme une plaque tournante régionale de l’aviation » a annoncé la présidence ougandaise.

Le calendrier des livraisons n’a pas été annoncé.

Le programme de développement de la flotte d’Uganda Airlines prévoit potentiellement aussi l’acquisition d’appareils moyen-courriers auprès d’Airbus.

La compagnie porte-drapeau ougandaise aligne une flotte de seulement 7 appareils aujourd’hui (2 A330-800, 1 737-800 et 4 CRJ 900).