euroAtlantic Airways a annoncé la nomination de Pauls Calitis au poste de directeur général. Elle sera effective le 18 mai. Il remplacera Stewart Higginson, qui assurait la fonction depuis le début de l’année 2024 et deviendra président non-exécutif du conseil d’administration.

Pauls Calitis servait précédemment comme directeur des Opérations d’airBaltic, compagnie dont il avait également brièvement assuré la direction générale par intérim en 2025. Il apporte avec lui une carrière d’une trentaine d’années dans l’aéronautique, qu’il a débutée comme pilote avant d’évoluer vers ses fonctions de dirigeant.

Chez airBaltic, il a notamment géré la transition de la flotte de la compagnie vers le CSeries / A220 et le développement de l’activité ACMI.

Njord Partners, actionnaire majoritaire de la compagnie portugaise depuis 2024, profite de l’annonce pour indiquer que ses capacités sont en grande partie déjà réservées pour 2026 et que la disponibilité est limitée pour 2027. Elle devrait recevoir deux Airbus A330 au second semestre, ce qui lui permettra de doubler sa flotte en un an. La compagnie se dit également confiante en sa capacité à traverser les difficultés actuelles.