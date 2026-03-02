Aura Aero a annoncé le 2 mars 2026 avoir reçu une première commande ferme pour son futur avion régional hybride-électrique de 19 places ERA.

Le premier client est Pan Européenne Air Service, compagnie aérienne française spécialisée dans l’aviation d’affaires basée à Chambéry Savoie et Lyon Bron.

« L’ambition et les valeurs d’Aura Aero sont parfaitement alignées avec notre vision de l’aviation de demain. Les choix technologiques et industriels retenus dans la conception et la réalisation d’ERA depuis la création de l’entreprise se sont toujours révélés extrêmement pertinents, et c’est naturellement que nous avons porté notre choix sur cet avion afin de pouvoir proposer la première offre de transport aérien décarboné de l’histoire » ont déclaré Antoine Foessel et Clément Jacquot, co-dirigeants et propriétaires de Pan Européenne.

Pour rappel, ERA sera doté de huit 8 moteurs électriques ENGINeUS (de Safran) et deux turbogénérateurs compatibles avec les carburants durables d’aviation, ce qui permettra d’alterner les phases de vol hybrides et électriques en fonction des besoins et lui conférera un rayon d’action de l’ordre de 900 nautiques (1 500 km). L’avion doit entrer en service avant 2030, avec un premier vol de prototype visé autour de 2027.

Aura Aero dispose par ailleurs d’un carnet de précommandes et d’intentions pour près de 700 avions ERA en provenance de 16 opérateurs, un potentiel valorisé à 12 milliards de dollars.