ATR opère une percée aux Etats-Unis et a récemment livré le premier ATR 42-600 de JSX. L’événement a été officiellement célébré le 13 janvier, même si l’appareil est opérationnel depuis le mois de décembre sur la liaison entre Santa Monica et Las Vegas que propose la compagnie américaine de vols charter.

Elle devrait opérer quatre exemplaires de l’appareil. Ils seront tous aménagés dans une configuration premium (Highline) de trente places, qui permettra d’offrir à chaque passager un espace pour les jambes digne d’une classe affaires. Ils devraient également proposer une connectivité Internet haut débit (en attente de certification).

ATR souligne qu’il a également obtenu l’approbation de la FAA pour une modification qui permet à l’appareil d’opérer sur les aéroports en haute altitude. JSX pourra donc utiliser ses appareils sur des aéroports difficiles d’accès, par exemple dans les régions montagneuses de l’ouest des Etats-Unis, et étendre son réseau y compris dans ces aéroports aux conditions opérationnelles particulières, auxquels ses Embraer 135 et 145 n’ont pas forcément accès.

« JSX est fier de s’associer à ATR pour relancer cet appareil extrêmement performant sur le marché américain du transport de passagers », clame Alex Wilcox, directeur général de JSX. « L’ATR 42-600 est une véritable révolution pour JSX, nous permettant d’étendre notre service primé “hop on” à des milliers d’aéroports supplémentaires aux États-Unis tout en maintenant l’expérience premium attendue par nos clients. »

Les premiers mois d’opération des ATR serviront de test à JSX pour évaluer la pertinence de son pari. Elle s’est déjà préparée à aller plus loin puisqu’elle a signé en juin dernier, dans le cadre du salon du Bourget, une lettre d’intention avec ATR, envisageant l’acquisition de quinze appareils et dix options. Dans le cadre de cet accord préliminaire, elle envisageait aussi bien l’ATR 42-600 que l’ATR 72-600.