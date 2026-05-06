Textron Aviation a livré les trois premiers Cessna Citation Ascend, biréacteurs d’affaires de catégorie midsize, à NetJets, exploitant de la plus grande flotte d’aviation d’affaires au monde. Les appareils, immatriculés N10QS (msn 560‑6507), N12QS (msn 560‑6508) et N14QS (msn 560‑6510), sont entrés immédiatement en service, en remplacement d’anciens Citation XLS. Le Citation Ascend devient ainsi le treizième modèle de la famille Citation exploité par NetJets depuis la création de l’opérateur.

Pour rappel, le Citation Ascend à décroché sa certification FAA le 5 novembre dernier. Il propose une cabine à plancher plat d’environ 1,52 m de hauteur, configurée pour accueillir jusqu’à huit passagers, incluant un siège ceinturé dans les toilettes, ainsi qu’un espace de galley et un compartiment à bagages. L’appareil est équipé d’une connectivité haut débit, NetJets mettant en avant l’intégration de solutions comme Gogo Galileo pour offrir un accès internet en vol à ses clients.

Propulsé par deux turboréacteurs Pratt & Whitney Canada PW545D, le Citation Ascend affiche une vitesse maximale de croisière de 441 ktas et une autonomie de 1 940 nautiques avec quatre passagers. Le cockpit intègre la suite avionique Garmin G5000 avec auto‑manettes, tandis qu’un groupe auxiliaire de puissance Honeywell RE100XL, certifié pour un fonctionnement sans surveillance, permet de réduire les temps de préparation et le recours aux moyens au sol.

NetJets prévoit de recevoir 15 Citation Ascend en 2026, dans le cadre d’un plan plus large d’expansion de flotte qui doit représenter environ 80 nouveaux avions cette année. Les derniers Citation XLS encore en service doivent quitter la flotte d’ici fin 2027.

Ces livraisons s’inscrivent dans l’accord record conclu en 2023, qui offre à NetJets des options pour l’acquisition de jusqu’à 1 500 Cessna Citation supplémentaires sur une quinzaine d’années, incluant les Citation Ascend, Latitude et Longitude.