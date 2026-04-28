Ascend Airways réduit la voilure au Royaume-Uni. La compagnie ACMI a annoncé le 28 avril qu’elle renonçait à son certificat de transporteur aérien britannique et qu’elle allait retourner la flotte de l’entité à ses bailleurs. Le CTA avait été octroyé par la CAA (Civil aviation authority) en avril 2024 et l’entité exploitait six Boeing 737-8.

Ascend Airways explique que les perspectives de sa filiale britannique ont été assombries par les tensions au Moyen-Orient. La hausse soutenue des prix du carburant a incité de nombreuses compagnies aériennes à réduire leurs capacités pour l’été, ce qui limite directement les opportunités de contrats ACMI. A cela s’ajoutent des « défis structurels » liés à l’exploitation d’un CTA britannique sur le marché européen, après le Brexit : absence de droits réciproques de location avec équipage pour les transporteurs britanniques, base de coûts plus élevée. L’option britannique devient ainsi trop coûteuse et trop peu flexible pour rester efficace.

Par ailleurs, la flotte est composée de 737-8 équipés de LEAP-1B de CFM International, dont les premiers modèles ont connu des problèmes de fiabilité, avec un impact sur les performances, la disponibilité des appareils et des besoins de maintenance accrus.

Cette décision fait partie de plusieurs mesures d’optimisation stratégiques prises par Avia Solutions Group, maison-mère d’Ascend Airways, pour traverser les perturbations actuelles et préparer une expansion à venir. Le groupe estime qu’une normalisation du marché européen de l’ACMI est attendue d’ici l’été prochain, ce qui permettra de retrouver une certaine prévisibilité des tendances saisonnières.