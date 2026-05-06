Le ministère israélien de la Défense a validé un programme d’acquisition de deux nouveaux escadrons d’avions de combat : un quatrième escadron de F‑35I auprès de Lockheed Martin et un second escadron de F‑15IA auprès de Boeing. Chaque escadron comptera 25 appareils, ce qui portera à terme la flotte de F‑35I de l’armée de l’air israélienne (IAF) à 100 exemplaires et celle de F‑15IA à 50.

Cette décision fait suite à l’approbation du comité ministériel des acquisitions et intervient dans le prolongement des récents combats, notamment les frappes menées contre l’Iran. Israël dispose actuellement de 48 F‑35I en service, issus d’une première commande de 50 exemplaires. Une tranche supplémentaire de 25 F‑35I avait été commandée en 2023, avec des livraisons attendues à partir de 2028.

Pour le F‑15IA, une commande initiale de 25 appareils a été notifiée en 2024 dans le cadre d’un contrat FMS, assortie d’une option pour 25 avions supplémentaires. Le F‑15IA, désignation locale du F‑15EX « Eagle II », bénéficiera de spécificités israéliennes, notamment en matière de guerre électronique, de systèmes de mission et d’intégration d’armements.

Le contrat global, financé en grande partie par l’aide militaire américaine, est évalué à plusieurs milliards de dollars, avec des premières livraisons prévues à partir de 2031 et une montée en puissance échelonnée jusqu’au milieu de la prochaine décennie. Il couvrira non seulement les cellules, mais aussi l’intégration de systèmes, le soutien en service, les pièces de rechange et la logistique, dans le cadre du plan de développement capacitaire « Magen Israel » (Bouclier d’Israël).