Le programme Do228 NXT avance. General Atomics AeroTec Systems a annoncé que le premier prototype de l’appareil avait réalisé son premier vol le 2 mai à Oberpfaffenhofen. Les tests doivent se poursuivre dans les prochaines semaines pour évaluer les caractéristiques de vol, mais General Atomics prévoit déjà de présenter l’appareil aux salons ILA et de Farnborough cet été – en juin et juillet respectivement.
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