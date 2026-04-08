GetJet a obtenu un financement de 31 millions de dollars auprès de volofin Capital Management. Ce financement soutient la stratégie de croissance 2026 du groupe GetJet, axée sur l’expansion de la flotte et le développement des activités de gestion d’actifs aéronautiques …
Leasing aéronautique : Sumitomo, SMBC Aviation Capital, Apollo et Brookfield finalisent le rachat d’Air Lease Corporation
Un nouveau loueur d'avions commerciaux est né. Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital, des fonds affiliés...