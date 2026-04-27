Air Nostrum Engineering & Maintenance (ANEM) continue de faire confiance à ATR pour la maintenance de ses appareils. L’entité de maintenance de la compagnie espagnole et l’avionneur ont renouvelé pour cinq ans leur contrat global de maintenance (GMA).

Cet accord couvre douze ATR 72-600, exploités par Air Nostrum et Mel Air. Avec lui, ANEM bénéficiera d’un accès continu à l’ensemble des services de maintenance systèmes et composants proposés par ATR, comme au stock de LRU (équipements remplaçables en ligne) de l’avionneur, les services d’échange et de réparation, ou encore au support spécialisé sur les composants.

« Travailler directement avec le constructeur pour la maintenance a toujours été le choix le plus logique pour nous. Personne ne connaît mieux la plateforme ATR qu’ATR eux‑mêmes, et cette connaissance approfondie se traduit directement par une fiabilité optimale de nos opérations. Les performances constantes des services de support d’ATR constituent depuis plus de deux décennies un pilier essentiel de notre performance », explique Fermín Tirado, directeur général d’ANEM. La société a en effet recours à ATR depuis 1999 pour sa maintenance.