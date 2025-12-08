Pegasus Airlines va s’appuyer sur Czech Airlines pour se renforcer en Europe et soutenir sa croissance mondiale. La compagnie turque a annoncé le 8 décembre qu’elle avait conclu un accord pour acquérir sa consoeur tchèque et sa filiale Smartwings. Cela représente un investissement de 154 millions d’euros, qui englobe les deux compagnies et les créances associées.

Si la transaction est approuvée par les autorités compétentes, le plan de fusion prévoit le maintien de deux marques, celles de Pegasus et de Smartwings. La marque Czech Airlines, centenaire, ne reprendra donc pas son envol – CSA Czech Airlines a cessé ses activités en octobre 2024.

« Chez Pegasus Airlines, nous nous sommes lancés en 2005 avec une ambition audacieuse : rendre les voyages aériens accessibles à tous. Depuis lors, nous avons étendu notre flotte de quatorze à 127 appareils, devenant ainsi l’une des compagnies aériennes les plus efficaces et les plus rentables au monde. Aujourd’hui, en unissant nos forces à celles de Czech Airlines et Smartwings, qui disposent d’une flotte combinée de 47 appareils, nous ouvrons un nouveau chapitre dans notre parcours de croissance », a commenté Güliz Öztürk, le PDG de Pegasus Airlines.

Les actionnaires de Czech Airlines et les fondateurs de Smartwings estiment quant à eux que Pegasus « dispose du potentiel et des capacités nécessaires pour poursuivre l’expansion et le renforcement des activités de la société ».

Pegasus Airlines exploite une flotte majoritairement composée d’Airbus A320neo et A321neo, qui lui permet de desservir 158 destinations dans 55 pays. Celle de Smartwings repose au contraire principalement sur le Boeing 737, exploité sur un réseau de 80 destinations dans vingt pays.