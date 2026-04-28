Dans une tribune, Mark Searle, directeur Sécurité de l’IATA, regrette les manquements réguliers des Etats à fournir les rapports d’enquête sur les accidents aériens en temps et en heure. Rappelant que seuls 63 % d’entre eux avaient été rendus conformément aux dispositions de l’annexe 13 de la convention de Chicago sur la période entre 2019 et 2023, il estime que la faiblesse de ce pourcentage est due au fait que les accidents sont de moins en moins nombreux (un pour 760 000 vols en 2025) donc « beaucoup d’Etats ont perdu la capacité d’enquêter » dessus.
beOnd va desservir Paris
beOnd va également poser ses roues à Paris. La compagnie des Maldives a annoncé qu’elle...