beOnd va également poser ses roues à Paris. La compagnie des Maldives a annoncé qu’elle prévoyait de desservir Paris-CDG au départ de Malé à partir du mois de décembre prochain. La liaison sera assurée trois fois par semaine, avec une escale à l’aéroport Al Maktoum de Dubaï, si les conditions le permettent.

Elle annonce également une liaison vers Londres Heathrow.

beOnd se définit comme une compagnie « premium leisure » et propose des vols à bord d’un Airbus A319 et un A321, aménagés uniquement en classe affaires avec des sièges déployables en lits horizontaux. Son modèle économique repose sur la desserte du Moyen-Orient et de l’Europe au départ de Malé. Elle dessert actuellement Dubaï et Zurich mais a déjà assuré des liaisons (saisonnières sur la saison hiver) vers Munich et Milan.

Avant la crise en Iran, elle avait annoncé travailler à l’obtention de certificats de transporteur aérien en Arabie saoudite et à Bahreïn.