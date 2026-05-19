Un nouveau projet de compagnie aérienne pourrait se concrétiser en Australie. Zinc Airlines souhaite profiter de l’appel d’air que va créer l’ouverture du nouvel aéroport de Sydney pour lancer des opérations ultra low-cost dans le pays.

Ses créateurs, dont l’ancien cadre de Qantas Peter Kelly, estiment en effet que l’ouverture du Western Sydney International Airport (officiellement prévue à la fin de l’année) est une opportunité unique pour le transport aérien australien. Construit pour optimiser les coûts et non soumis à un couvre-feu, il va enfin créer des capacités aéroportuaires à Sydney, alors que l’aéroport Kingsford-Smith est saturé et ne permet pas à un nouvel entrant de s’implanter efficacement.

Zinc Airlines envisage donc de se baser dans le nouvel aéroport (qui fonctionnera en parallèle de l’aéroport historique) pour lancer ses opérations. Elle compte exploiter une flotte homogène basée sur l’Airbus A321neo et bâtir un réseau fondé sur les liaisons intérieures les plus denses, reliant Sydney à Melbourne, Adelaïde et Brisbane.

En plus de l’expérience de ses fondateurs dans l’industrie du transport aérien, la future compagnie mise sur l’attractivité de ses tarifs pour convaincre de sa viabilité, se lançant sur des routes certes très demandées mais où la concurrence sera aussi extrêmement forte. Le pari reste risqué, d’autant que si les planètes sont alignées localement pour le lancement d’un tel projet, l’incertitude règne sur les conditions économiques globales, notamment l’impact de la guerre en Iran sur les coûts des compagnies aériennes au travers des approvisionnements en carburant d’avion.