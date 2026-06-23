Le groupe AirAsia a annoncé que la stabilisation de la situation au Moyen-Orient et le maintien d’une demande forte pour les voyages lui permettent désormais de mettre pleinement en œuvre sa stratégie de croissance. Il va ainsi restaurer ses fréquences et ses capacités sur l’ensemble de son réseau, et devrait avoir retrouver ses pleines capacités au mois d’août.

Plusieurs nouvelles destinations ont par ailleurs déjà été annoncées, aussi bien sur ses réseaux intérieurs qu’internationaux, et le groupe continue d’étudier toute nouvelle opportunité. Cependant, il reste attaché à la discipline qu’il a développée ces derniers mois et à prioriser les routes capables de soutenir une croissance rentable.

Il souligne également qu’il va réduire sa surcharge carburant en même temps que baissent les prix du pétrole.

« Au cours des derniers mois, nous avons pris conscience que la résilience ne se construit pas dans les périodes fastes, mais à travers la manière dont nous relevons les défis. Tout au long de cette période, le groupe est resté concentré sur le renforcement de nos opérations, l’amélioration de notre efficacité et l’accélération de l’adoption de l’intelligence artificielle et d’outils basés sur les données afin de favoriser une meilleure prise de décision et une exécution plus intelligente à tous les niveaux de l’entreprise. Aujourd’hui, grâce à cela, nous formons un écosystème plus solide, plus agile et mieux défini », commente Bo Lingam, PDG du groupe AirAsia.

Il explique que, durant le dernier semestre, il a renforcé ses fondations avec une gestion disciplinée de sa flotte, de son réseau et de ses coûts. Il a notamment accéléré la modernisation de la flotte en commençant à retirer des A320 parmi les plus anciens et à intégrer des A321LR (deux ont été livrés). Il estime que les Airbus A220 permettront d’améliorer encore les performances, à partir de 2028.