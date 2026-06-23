A la perspective de la fusion de Korean Air et Asiana Airlines, qui doit être finalisée le 17 décembre prochain, Star Alliance a annoncé le 23 juin qu’Asiana quitterait l’alliance le soir du 16 décembre. Intégrées dans celles de Korean Air, ses activités iront enrichir le réseau de SkyTeam.

Asiana avait rejoint Star Alliance en 2003. Après son départ, quatorze compagnies (sur les 25 que continuera de compter l’alliance) opéreront à l’aéroport d’Incheon. Actuellement, elles proposent plus de 1 900 vols directs par mois depuis l’aéroport de la capitale sud-coréenne, vers 29 destinations.

Le groupe Lufthansa souligne de son côté qu’il a anticipé ce départ, notamment en garantissant la validité des billets existants à partir de septembre 2026 sur Korean Air. Il va également adapter sa stratégie en Corée du Sud et s’attacher à conserver une offre solide vers Séoul, destination finale de la grande majorité de ses passagers vers le pays. Le groupe va tout de même travailler à l’amélioration de ses correspondances, notamment grâce à des partenariats avec Jeju Air et la société nationale des chemins de fer.