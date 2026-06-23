Ethiopian Airlines a célébré la livraison de son premier DHC-6-300G. L’appareil de de Havilland Canada, dont elle attend un second exemplaire, va renforcer sa flotte intérieure et lui permettra de développer la connectivité en Ethiopie en desservant des zones reculées et des sites touristiques, mais pas uniquement.

« Ce nouvel appareil est configuré pour des missions polyvalentes, notamment des vols charters vers des destinations touristiques, du calibrage d’aéroports, des relevés aériens, des services d’ambulance aérienne et bien d’autres. Notre engagement à promouvoir le tourisme et à fournir des services aériens essentiels en Éthiopie restera au cœur de nos objectifs stratégiques », ajoute en effet Mesfin Tasew, le PDG du groupe.

Le DHC-6-300G combine les capacités de décollage/atterrissage courts du Twin Otter avec une capacité d’emport accrue, une suite avionique Garmin G1000, à de nouveaux sièges légers et des systèmes électriques améliorés.