La courbe d’apprentissage de l’industrie aéronautique civile chinoise ne fléchit pas. Quelques mois après son roll-out, en fausse discrétion, à l’extérieur des installations de l’avionneur chinois à Pudong (Shanghaï) fin janvier, le premier C919-600 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) fait désormais ses premiers tours de piste en préparation de son premier vol.

Cette version raccourcie du C919 en service depuis 3 ans (désormais C919-700) a fait l’objet de peu de communications officielles de la part de l’avionneur chinois, mis à part lors de salons internationaux. Souvent baptisé « C919 Shortened/Plateau Variant », l’appareil se destine à la desserte des aéroports chinois situés à haute altitude, comme pour certains Airbus A319/A319neo exploités dans l’Empire du Milieu.

Comme je l’expliquais dans un précédent éditorial …