AirAsia redonne un coup de fouet au programme A220. La compagnie malaisienne a signé un contrat avec Airbus en vue d’acquérir 150 exemplaires de l’appareil, gratifiant le programme de sa plus importante commande ferme et en devenant une nouvelle cliente. Il lui permet également de franchir le cap symbolique du millier d’appareils commandés.

AirAsia est également la première compagnie à opter pour une configuration à 160 sièges de l’A220-300, au lieu de 149. Cette augmentation de capacité sera permise par l’intégration d’une issue de secours supplémentaire au-dessus de chaque aile.

La commande d’A220 acte le changement de stratégie d’AirAsia, qui avait initialement envisagé de se développer sur le long-courrier avec l’A330neo. Cependant, les crises des dernières années l’ont amenée à revoir sa stratégie et de l’articuler autour d’une flotte composée uniquement de monocouloirs. Les vols les plus longs, aujourd’hui assurés en A330ceo, seront ainsi pris en charge par des A321XLR dans quelques années. L’A220 viendra quant à lui soutenir le développement du réseau en Asie du Sud-Est et centrale, tout en apportant une plus grande flexibilité, permettant d’ajuster au mieux l’offre à la demande.

« Nous avons bâti AirAsia en prenant des décisions audacieuses au bon moment, et non au moment le plus facile. Cette commande témoigne de notre rigueur à long terme et de l’ampleur de nos ambitions. L’A220 nous ouvre de nouveaux marchés et de nouvelles liaisons, et nous rapproche de notre objectif : devenir la première véritable compagnie aérienne à bas coût au monde à disposer d’un réseau complet », a déclaré Tony Fernandes, PDG de Capital A et conseiller d’AirAsia Group.