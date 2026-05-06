La filière aéronautique se porte toujours très bien. Le GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales) a révélé le 6 mai que 2025 avait été la deuxième meilleure année de la filière, après 2019. Ses membres ont réalisé un chiffre d’affaires de 85,6 milliards d’euros, en hausse de 12 % par rapport à 2024. La croissance a concerné dans les mêmes proportions le secteur civil et le secteur militaire. En revanche, elle a été plus dynamique à l’export que pour le marché intérieur.

Les prises de commandes sont elles aussi en croissance, de 5,5 %, atteignant une valeur de 88,5 milliards d’euros. Ce volume a permis aux industriels de ne pas consommer leurs carnets de commandes puisque le « book to bill » est resté supérieur à 1. Si le civil et le militaire sont là encore tous les deux en croissance, celle-ci est plus important dans le secteur militaire (+12 %, contre +3 % dans le civil), qui a lui-même été porté par les commandes françaises de défense (+47 %).

Améliorations dans la chaîne d’approvisionnement, impact de la guerre en Iran et problématiques de recrutement, les dirigeants du groupement présentent les avancées mais aussi les enjeux qui s’imposent à eux.