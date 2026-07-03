La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé un financement de 50 milliards de francs CFA (76 millions d’euros), pour soutenir l’acquisition de quatre Airbus A319 par Air Côte d’Ivoire.

La décision a été entérinée lors de la 151e session ordinaire du du Conseil d’Administration de l’institution à Lomé. Ces appareils de seconde main viendront consolider le réseau moyen-courrier de la compagnie nationale ivoirienne, dans l’optique de transformer l’aéroport d’Abidjan en véritable hub pour l’Afrique de l’Ouest.

Air Côte d’Ivoire dessert aujourd’hui 27 destinations en Afrique et s’appuie sur une flotte de 14 appareils, constituée de 2 A330-900, de 8 monocouloirs de la famille A320 (dont 5 A319) et de 4 DHC-8-400.

La compagnie ivoirienne attend également 4 Embraer 175, des appareils contractualisés l’année dernière auprès de l’avionneur brésilien et livrables à partir de la fin 2027.