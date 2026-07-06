Cette fois, Castlelake a su se montrer suffisamment convaincant pour les membres du conseil d’administration d’easyJet. Ceux-ci ont annoncé le 5 juillet qu’ils avaient conclu un accord de principe avec le fonds d’investissement sur les principales conditions d’une offre publique d’achat sur la compagnie britannique. Dans sa cinquième proposition, Castlelake propose notamment d’acquérir la totalité du capital d’easyJet pour 6,90 euros par action.

« Après l’avoir soigneusement examinée avec ses conseillers, le conseil d’administration d’easyJet a conclu que les conditions financières de la cinquième proposition présentaient une valeur telle que le conseil serait enclin à la recommander aux actionnaires d’easyJet », affirme en effet la low-cost dans un communiqué publié conjointement avec le fonds d’investissement américain.

Elle affirme que celui-ci avait confirmé son intention de soutenir sa transformation, sa croissance et le programme de modernisation de la flotte, essentiel aux yeux d’easyJet pour soutenir ses objectifs de compétitivité, d’efficacité et de durabilité à long terme.

Le conseil d’administration a demandé un nouveau report du délai légal pour que Castlelake annonce s’il formule une offre contraignante ou s’il renonce à l’acquisition. Il est désormais fixé au 3 août. D’ici là, le fonds d’investissement s’attachera à mener à bien sa procédure de due diligence et finaliser la documentation de la transaction.