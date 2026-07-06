Le loueur Dubai Aerospace Enterprise (DAE) et la société américaine de gestion d’actifs Neuberger Berman annoncent la création de Mustang Aerospace (Mustang), une nouvelle plateforme de leasing d’avions commerciaux. Cette nouvelle entité, basée sur un schéma de co‑investissement entre DAE et Neuberger Specialty Finance, prévoit d’investir environ 6 milliards de dollars pour l’acquisition d’une flotte diversifiée d’appareils à moyen terme, à travers plusieurs véhicules d’investissement.

Le loueur dubaïote, qui gère déjà un portefeuille de près de 700 appareils pour plus de 200 compagnies aériennes, combinera ainsi son savoir-faire à celui de Neuberger Specialty Finance en matière de financement et de structuration pour servir les compagnies aériennes du monde entier. Parallèlement, Mustang a annoncé aujourd’hui avoir signé un accord avec Goldman Sachs, Mizuho, ​​BNP Paribas, MUFG, Société Générale et Truist pour obtenir un financement relais garanti destiné à soutenir la croissance de son véhicule de co-investissement.

DAE s’était également rapproché de Blackstone Credit & Insurance (BXCI) en avril pour lancer « Equator », un programme d’investissement mondial à long terme, avec un objectif de déploiement d’environ 1,6 milliard de dollars par an pour acquérir des avions commerciaux.

Dubai Aerospace Enterprise doit également racheter Macquarie AirFinance (MAF) durant ce second semestre, consolidant ainsi sa place sur le marché des principaux loueurs d’avions commerciaux mondiaux.