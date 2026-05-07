La demande mondiale de fret aérien a reculé de 4,8% en mars en glissement annuel, principalement sous l’effet de fortes perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, selon les dernières données publiées par l’Association du transport aérien international (IATA). Mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), la demande internationale a enregistré une baisse plus marquée de 5,5%. Dans le même temps, la capacité a diminué de 4,7% à l’échelle mondiale et de 6,8% sur les liaisons internationales.

Les transporteurs du Moyen-Orient ont logiquement été les plus touchés, avec un effondrement de la demande de 54,3% et une contraction de la capacité de 52,4% sur un an. Cette chute s’explique par l’intensification des tensions régionales, qui a entraîné des fermetures d’espaces aériens et des annulations de vols dans plusieurs hubs majeurs du Golfe, notamment ceux de Dubaï, Doha et Abou Dhabi.

Le directeur général de l’IATA, Willie Walsh, attribue ce recul principalement à ces perturbations exceptionnelles, auxquelles s’ajoute le ralentissement saisonnier habituel après le Nouvel An lunaire. Il souligne toutefois que les fondamentaux restent solides, portés par des révisions à la hausse des prévisions de commerce mondial et de croissance du PIB pour 2026.

Les performances régionales apparaissent contrastées. Les compagnies africaines affichent la plus forte progression de la demande (+7,0%) malgré une baisse de capacité de 4,6%. En Asie-Pacifique, la demande progresse de 5,4% pour une capacité en hausse de 5,0%. L’Europe enregistre une croissance de 2,2% de la demande et de 4,2% de la capacité. À l’inverse, l’Amérique du Nord recule de 1,2% en demande, avec une capacité en baisse de 1,1%. Les transporteurs d’Amérique latine et des Caraïbes affichent une hausse de 1,8% de la demande et de 5,1% de la capacité.

Les flux commerciaux présentent également des dynamiques divergentes. Les axes Afrique-Asie, Asie-Europe et intra-Asie restent les principaux moteurs de croissance, tandis que les corridors liés au Golfe subissent logiquement de fortes baisses.